Норвегія засудила плани Ізраїлю легалізувати поселення на Західному березі річки Йордан

Норвегія засудила наміри Ізраїлю легалізувати п'ять поселень на Західному березі річки Йордан.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня Ізраїль заявив, що збирається легалізувати п'ять поселень на Західному березі річки Йордан та просуває плани будівництва нових поселень на території, де палестинці мають створити незалежну державу.

Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде заявив, що Осло вважає "абсолютно неприйнятним" те, що Ізраїль також вирішив прискорити затвердження ще 6 016 одиниць житла для поселень на Західному березі.

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За його словами, ці рішення підривають зусилля зі встановлення миру в регіоні, де в секторі Гази Єврейська держава проводить військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС, та зажадав від Ізраїлю скасувати їх.

"Ізраїльтяни та палестинці заслуговують на те, щоб жити в мирі та безпеці, зі свободою, гідністю та рівними правами. Рішення про дві держави є єдиним життєздатним рішенням", – сказав Барт Ейде.

Більшість країн вважають єврейські поселення, побудовані на землях, які Ізраїль окупував у Шестиденній війні 1967 року, незаконними. Ізраїль визначає ці території як спірні.

Нещодавно Барт Ейде заявив, що Палестинська національна адміністрація, яка керує Західним берегом річки Йордан, може розвалитися в найближчі місяці.

Нагадаємо, 28 травня Норвегія, а також Іспанія та Ісландія офіційно визнали державність Палестини за жорсткої реакції Ізраїлю.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре пояснив, що визнання Палестинської держави абсолютно необхідне для встановлення миру на Близькому Сході.