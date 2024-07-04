Норвегия осудила планы Израиля легализовать поселения на Западном берегу реки Иордан

Норвегия осудила намерения Израиля легализовать пять поселений на Западном берегу реки Иордан.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

На прошлой неделе Израиль заявил, что собирается легализовать пять поселений на Западном берегу реки Иордан и продвигает планы строительства новых поселений на территории, где палестинцы должны создать независимое государство.

Министр иностранных дел Эспен Барт Эйде заявил, что Осло считает "абсолютно неприемлемым" то, что Израиль также решил ускорить утверждение еще 6 016 единиц жилья для поселений на Западном берегу.

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По его словам, эти решения подрывают усилия по установлению мира в регионе, где в секторе Газа Еврейское государство проводит военную операцию против террористической группировки ХАМАС, и потребовал от Израиля отменить их.

"Израильтяне и палестинцы заслуживают того, чтобы жить в мире и безопасности, со свободой, достоинством и равными правами. Решение о двух государствах является единственным жизнеспособным решением", – сказал Барт Эйде.

Большинство стран считают еврейские поселения, построенные на землях, которые Израиль оккупировал в Шестидневной войне 1967 года, незаконными. Израиль определяет эти территории как спорные.

Недавно Барт Эйде заявил, что Палестинская национальная администрация, которая управляет Западным берегом реки Иордан, может развалиться в ближайшие месяцы.

Напомним, 28 мая Норвегия, а также Испания и Исландия официально признали государственность Палестины при жесткой реакции Израиля.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объяснил, что признание Палестинского государства абсолютно необходимо для установления мира на Ближнем Востоке.