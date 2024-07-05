Лідер британських лейбористів прокоментував перемогу на виборах

Лідер британських лейбористів Кір Стармер, майбутній прем’єр-міністр країни, відреагував на переможні результати партії на виборах, які стануть для неї одними з кращих в історії.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Стармер, звертаючись до прихильників партії у Лондоні, прокоментував перемогу фразою "Ми це зробили!.. Зміни починаються зараз".

Він додав, що такий мандат довіри від виборців означає і велику відповідальність.

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Стармер зазначив, що настав час "повернути політику на службу громадськості", та що його уряд докладе зусиль для змін на краще.

Прем’єр-міністр Ріші Сунак вже привітав Стармера з перемогою та повідомив, що сьогодні ж подасть у відставку.

Як відомо, офіційні результати вже підтверджують, що лейбористи будуть мати більшість у новому складі Палати громад; екзитполи прогнозують Лейбористській партії 410 місць – це стане одним із найкращих результатів партії в історії.

На даний час підрахунок голосів за округами (вже у у 559 з 650) підтверджує, що лейбористи виграли 378 місць, а консерватори – 92.

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