Лидер британских лейбористов прокомментировал победу на выборах

Лидер британских лейбористов Кир Стармер, будущий премьер-министр страны, отреагировал на победные результаты партии на выборах, которые станут для нее одними из лучших в истории.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Стармер, обращаясь к сторонникам партии в Лондоне, прокомментировал победу фразой "Мы это сделали! Изменения начинаются сейчас".

Он добавил, что такой мандат доверия от избирателей означает и большую ответственность.

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Стармер отметил, что пришло время "вернуть политику на службу общественности", и что его правительство приложит усилия для перемен к лучшему.

Премьер-министр Риши Сунак уже поздравил Стармера с победой и сообщил, что сегодня же подаст в отставку.

Как известно, официальные результаты уже подтверждают, что лейбористы будут иметь большинство в новом составе Палаты общин; экзитполы прогнозируют Лейбористской партии 410 мест – это станет одним из лучших результатов партии в истории.

В настоящее время подсчет голосов по округам (уже в 559 из 650) подтверждает, что лейбористы выиграли 378 мест, а консерваторы – 92.

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