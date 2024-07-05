У Парижі заборонили демонстрацію лівих активістів під парламентом у день виборів

Префект поліції Парижа заборонив проведення акції лівих активістів перед будівлею Національної асамблеї увечері 7 липня, вирішальний день виборів.

Про це повідомляє BFTMV, пише "Європейська правда".

Акцію хотіла влаштувати ініціатива "Антифашистська дія". Вони хотіли зібрати своїх однодумців перед будівлею парламенту на 20 годину 7 липня – час закриття виборчих дільниць та оголошення екзитполів після вирішального дня парламентських виборах, на яких ультраправим-популістам прогнозують впевнену перемогу.

Префект поліції Парижа вирішив заборонити подію задля громадської безпеки.

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Раніше повідомляли, що ввечері у неділю 7 липня по території Франції планують розгорнути близько 30 тисяч поліцейських, щоб запобігти можливим заворушенням.

Нагадаємо, правопопулістське "Національне об’єднання" та їхні соратники набрали понад 33% голосів у першому турі дострокових парламентських виборів у Франції 30 червня. Явка на цих виборах досягла рекордного показника 69%.

Після першого етапу голосування у Парижі – де перемагають ліві партії, на відміну від країни в цілому - зібралися близько 8 тисяч людей, щоб висловити протест проти ультраправих.

За підсумками виборів у Франції вперше з 1990-х років може скластись ситуація, коли президент і уряд належать до різних політичних таборів.

Останні опитування свідчать, що "Нацоб'єднання" все ж не отримає абсолютної більшості, що формальний лідер політсили Жордан Барделла називав умовою свого прем'єрства.

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