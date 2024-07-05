В Париже запретили демонстрацию левых активистов под парламентом в день выборов

Префект полиции Парижа запретил проведение акции левых активистов перед зданием Национальной ассамблеи вечером 7 июля, в решающий день выборов.

Об этом сообщает BFTMV, пишет "Европейская правда".

Акцию хотела устроить инициатива "Антифашистское действие". Они хотели собрать своих единомышленников перед зданием парламента на 20 часов 7 июля – время закрытия избирательных участков и объявления экзитполов после решающего дня парламентских выборов, на которых ультраправым-популистам прогнозируют уверенную победу.

Префект полиции Парижа решил запретить событие для общественной безопасности.

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Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье 7 июля по территории Франции планируют развернуть около 30 тысяч полицейских, чтобы предотвратить возможные беспорядки.

Напомним, правопопулистское "Национальное объединение" и их соратники набрали более 33% голосов в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции 30 июня. Явка на этих выборах достигла рекордного показателя 69%.

После первого этапа голосования в Париже – где побеждают левые партии, в отличие от страны в целом – собрались около 8 тысяч человек, чтобы выразить протест против ультраправых.

По итогам выборов во Франции впервые с 1990-х годов может сложиться ситуация, когда президент и правительство принадлежат к разным политическим лагерям.

Последние опросы свидетельствуют, что "Нацобъединение" все же не получит абсолютного большинства, что формальный лидер политсилы Жордан Барделла называл условием своего премьерства.

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