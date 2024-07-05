Во Франции перед выборами зафиксировали десятки нападений на кандидатов или активистов кампании

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что за относительно короткую кампанию перед досрочными парламентскими выборами зарегистрировали полсотни проявлений агрессии к кандидатам или активистам кампании, часть из которых были физическими нападениями.

Об этом сообщает BFTMV, пишет "Европейская правда".

Дарманен сказал, что за время предвыборной кампании зафиксировали 51 случай агрессии против кандидатов, членов их команды и активистов кампании.

В эту статистику входят словесная агрессия и физические нападения, среди которых были и "очень серьезные случаи".

Реклама:

Среди прочих, нападению подверглись пресс-секретарь французского правительства Приска Тевено и ее команда.

По словам министра, в связи с этими эпизодами задержаны около 30 человек.

Как известно, в правительстве готовятся к возможным беспорядкам после решающего дня парламентских выборов, второй тур которых пройдет 7 июля. На улицы планируют вывести около 30 тысяч правоохранителей.

Полиция Парижа запретила левым активистам устроить протест против ультраправых, которым прогнозируют победу, перед зданием Национальной ассамблеи.

Читайте также: Ошибка Макрона, победа "друзей Путина": может ли Франция избежать власти ультраправых.