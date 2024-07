Шольц розповів, що думає про вояж Орбана у Москву

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився з приводу суперечливого візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви в п'ятницю,

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Шольц підкреслив, що зовнішня політика Європейського Союзу не залежить від Орбана, чия держава з 1 липня головує у Раді Євросоюзу.

"Віктор Орбан відвідує Путіна як прем'єр-міністр Угорщини. У зовнішній політиці Європейську раду представляє Шарль Мішель", – зазначив німецький канцлер.

Позиція ЄС, за його словами, дуже чітка, і полягає у засудженні російської загарбницької війни. "Україна може розраховувати на нашу підтримку", – запевнив Олаф Шольц.

Viktor #Orbán is visiting Putin as Hungarian Prime Minister. In foreign policy, the European Council is represented by Charles Michel.

The EU's position is very clear: we condemn the Russian war of aggression. Ukraine can rely on our support.