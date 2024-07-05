Президент Естонії про візит Орбана в Москву: Наївний, тривожний і безглуздий

Президент Естонії Алар Каріс прокоментував візит угорського прем’єра Віктора Орбана до Москви.

Свій коментар Каріс залишив в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Орбан приїхав до російської столиці у п’ятницю, 5 липня, і зустрівся з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

"Підсумовуючи цей візит: наївний, тривожний і безглуздий", – написав Каріс про вояж Орбана.

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Речник угорського уряду Берталан Гаваші заявив, що Віктор Орбан прибув до Москви у рамках своєї "миротворчої місії". Його візит до Росії відбувається всього за кілька днів після відвідин Києва 2 липня.

Орбан не інформував Європейську комісію про свої плани відвідати Москву та не координував свої дії з нею.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що візит угорського прем’єра відбувається винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією, а не головування у Раді ЄС.

Читайте детально про те, що стоїть за поїздкою Орбана до Москви після зустрічі з Зеленським.