Президент Эстонии о визите Орбана в Москву: Наивный, тревожный и бессмысленный

Президент Эстонии Алар Карис прокомментировал визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву.

Свой комментарий Карис оставил в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Орбан приехал в российскую столицу в пятницу, 5 июля, и встретился с кремлевским правителем Владимиром Путиным.

"Подытоживая этот визит: наивный, тревожный и бессмысленный", – написал Карис о вояже Орбана.

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Представитель венгерского правительства Берталан Гаваши заявил, что Орбан прибыл в Москву в рамках своей "миротворческой миссии". Его визит в Россию происходит всего через несколько дней после посещения Киева 2 июля.

Орбан не информировал Европейскую комиссию о своих планах посетить Москву и не координировал свои действия с ней.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что визит венгерского премьера происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией, а не председательства в Совете ЕС.

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