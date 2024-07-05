Глава МЗС Молдови: НАТО не порушує наш нейтралітет, це робить лише Росія

Глава МЗС Молдови Міхай Попшой заявив, що нейтральний статус його країни порушує лише Росія, при цьому у НАТО завжди його поважають.

Заяву молдовського міністра наводить TV8, повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що Москва 1999 року зобов'язувала на себе міжнародні зобов'язання вивести з території Молдови свої війська, а також ліквідувати склади боєприпасів у Колбасні, але так і не зробила цього.

"Це і є пряме порушення нейтралітету Республіки Молдова", – підкреслив Попшой.

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Статус постійного нейтралітету Молдови прописаний в 11 статті Конституції. Він передбачає невступ до військово-політичних блоків і не допускає розміщення на території країни збройних сил інших держав.

"Важливо зазначити, що впродовж 30 років співробітництва з НАТО в багатьох галузях альянс завжди виходив і надалі буде виходити і поважати наш нейтралітет. Єдина країна, яка не поважає і порушує його, – це Російська Федерація", – сказав міністр.

Цієї весни в інтерв’ю "Європравді" Міхай Попшой виступив за публічну дискусію в країні про переваги членства в НАТО.

Водночас російська пропаганда в особі МЗС не раз звинувачувала Молдову в нібито відмові від нейтралітету та втручанні у війну в Україні.

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