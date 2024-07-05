Глава МИД Молдовы Михай Попшой заявил, что нейтральный статус его страны нарушает только Россия, при этом в НАТО всегда его уважают.

Заявление молдовского министра приводит TV8, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что Москва в 1999 году обязывала на себя международные обязательства вывести с территории Молдовы свои войска, а также ликвидировать склады боеприпасов в Колбасной, но так и не сделала этого.

"Это и есть прямое нарушение нейтралитета Республики Молдова", – подчеркнул Попшой.

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Статус постоянного нейтралитета Молдовы прописан в 11 статье Конституции. Он предусматривает невступление в военно-политические блоки и не допускает размещения на территории страны вооруженных сил других государств.

"Важно отметить, что на протяжении 30 лет сотрудничества с НАТО во многих областях альянс всегда выходил и в дальнейшем будет выходить и уважать наш нейтралитет. Единственная страна, которая не уважает и нарушает его, – это Российская Федерация", – сказал министр.

Этой весной в интервью "ЕвроПравде" Михай Попшой выступил за публичную дискуссию в стране о преимуществах членства в НАТО.

В то же время российская пропаганда в лице МИД не раз обвиняла Молдову в якобы отказе от нейтралитета и вмешательстве в войну в Украине.

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