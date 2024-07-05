Грузия отреагировала на решение США отменить совместные учения

В Грузии прокомментировали объявленное ранее решение Министерства обороны США об отмене совместных военных учений Noble Partner.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Министерства обороны Грузии.

В грузинском оборонном ведомстве отметили, что решение США об отмене учений вызывает сожаление.

"Выражаем сожаление по поводу сообщения Министерства обороны США о переносе на неопределенный срок многонациональных учений Noble Partner 2024", – говорится в сообщении.

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В грузинском Минобороны добавили, что международные учения, в частности Noble Partner, "выгодны как Грузии, так и США и странам-партнерам, которые в них участвуют, поскольку способствуют укреплению обороноспособности, развитию возможностей военнослужащих, повышению профессионализма и повышению совместимости".

При этом оборонные ведомства Грузии и США поддерживают взаимовыгодные форматы сотрудничества в области обороны и безопасности.

"Несмотря на перенос сроков проведения учений, вышеупомянутые форматы продолжаются, включая подготовку к многонациональным учениям "Твердый дух-2025", – говорится в заявлении.

Ранее в Пентагоне объявили о переносе на неопределенный срок совместных военных учений с Грузией Noble Partner на фоне комплексного пересмотра двусторонних отношений.

В начале июня Государственный департамент США ввел визовые санкции против грузинских чиновников и политиков, ответственных за антизападную риторику и насильственный разгон протестов против закона об "иноагентах". Но их имена опубликованы не были.

Недавно СМИ сообщили, что под визовые санкции США, введенных из-за принятия в Грузии закона об "иноагентах", попали, в частности, несколько депутатов партии власти "Грузинская мечта" и силовики, причастные к разгонам протестов.

Соединенные Штаты также говорили, что могут пересмотреть помощь, которую предоставляют Грузии, из-за принятия скандального закона и антизападного разворота страны.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял о новых мерах против Грузии из-за принятия скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".