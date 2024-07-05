В Эгейском море произошла перестрелка между береговой охраной и мужчиной, перевозившим мигрантов

В Эгейском море произошла перестрелка между береговой охраной Греции и мужчиной, который управлял лодкой с мигрантами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Как указано, экипаж патрульного катера греческой береговой охраны в пятницу открыл огонь на поражение по мужчине, который управлял скоростным катером, который пытался переправить мигрантов из соседней Турции на греческий остров.

В результате перестрелки у острова Хиос в восточной части Эгейского моря никто не пострадал.

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В заявлении береговой охраны говорится о том, что судно, которое перевозило мигрантов, направилось обратно к турецкому побережью.

Мужчина, который управлял катером, открыл огонь по патрульному судну из пистолета, добавив, что экипаж береговой охраны "открыл огонь в безопасном секторе".

Никаких других подробностей о стрельбе не было предоставлено.

На прошлой неделе группа из 77 мигрантов была спасена с поврежденной парусной яхты после большой ночной операции в южной части Эгейского моря.

Перед этим итальянская береговая охрана нашла еще 14 тел жертв кораблекрушения, произошедшего на прошлой неделе в Ионическом море у южного побережья Италии, доведя количество известных жертв до 34.