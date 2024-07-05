Литва веде переговори з американською компанією Northrop Grumman про виробництво боєприпасів

Литва веде переговори з американським гігантом оборонної промисловості Northrop Grumman про створення в країні лінії з виробництва 30-мм боєприпасів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив литовський міністр оборони Лаурінас Кащюнас, якого цитує LRT.

"Ми ведемо переговори...Більше про виробничу лінію", – сказав він.

Кащюнас назвав литовський збройовий завод Giraitės як можливе місце виробництва боєприпасів.

Реклама:

"Не вдаючись у деталі, всі варіанти відкриті...Я думаю, що виробництво 30-мм боєприпасів може бути інтегроване в Giraitė", – додав він.

На початку тижня очільник Міноборони Литви розповідав, що ведуться переговори з двома потенційними великими міжнародними інвесторами у виробництво зброї і боєприпасів в Литві.

Перший інвестор, за його словами, вироблятиме 30-мм боєприпаси для бойових машин піхоти, а другий вироблятиме БМП, які Литва також купуватиме.

Northrop Grumman – найбільший у світі виробник бойових і навчальних боєприпасів середнього калібру та систем озброєння.

Раніше Кащюнас розповів, що наразі оцінюється необхідність придбання засобів захисту від дронів.

Перед цим у Литві розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів.

Також Кащюнас висловив сподівання, що країні вдасться укласти контракти на закупівлю додаткових систем протиповітряної оборони великої та малої дальності протягом літа.