Байден назвав себе тим, "хто зупинив Путіна"

Президент США Джо Байден заявив, що саме він є тим, "хто зупинив" кремлівського правителя Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву американський президент зробив в інтерв’ю ABC.

Під час інтерв’ю Байден назвав підтримку України та об’єднання понад 50 союзників довкола допомоги Україні одним із головних досягнень часів свого президентства.

Він також наполягав, що перебуває у хорошій формі та зможе перемогти Дональда Трампа на президентських виборах.

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На запитання ведучого, чи не хотів би він пройти незалежне медичне обстеження, яке включало б неврологічні та когнітивні тести, Байден відповів, що "кожного дня" проходить когнітивний тест.

"Все, що я роблю. Ви знаєте, я не тільки проводжу кампанію, я керую світом. Нехай це не звучить гіперболізовано, але ми – найважливіша нація світу…Я той, хто створив НАТО, майбутнє. Ніхто не думав, що я зможу його розширити. Я той, хто зупинив Путіна", – сказав Байден.

Також Байден заявляв, що не збирається зніматися з виборів на тлі закликів до нього зробити це після провальних дебатів.

Крім того, він назвав свій невдалий виступ на дебатах з Дональдом Трампом "поганим епізодом".

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