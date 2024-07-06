Байден назвал себя тем, "кто остановил Путина"
Президент США Джо Байден заявил, что именно он является тем, "кто остановил" кремлевского правителя Владимира Путина.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление американский президент сделал в интервью ABC.
Во время интервью Байден назвал поддержку Украины и объединение более 50 союзников вокруг помощи Украине одним из главных достижений времен своего президентства.
Он также настаивал, что находится в хорошей форме и сможет победить Дональда Трампа на президентских выборах.
На вопрос ведущего, не хотел бы он пройти независимое медицинское обследование, которое включало бы неврологические и когнитивные тесты, Байден ответил, что "каждый день" проходит когнитивный тест.
"Все, что я делаю. Вы знаете, я не только провожу кампанию, я управляю миром. Пусть это не звучит гиперболизировано, но мы – самая важная нация мира...Я тот, кто создал НАТО, будущее. Никто не думал, что я смогу его расширить. Я тот, кто остановил Путина", – сказал Байден.
Также Байден заявил, что не собирается сниматься с выборов на фоне призывов к нему сделать это после провальных дебатов.
Кроме того, он назвал свое неудачное выступление на дебатах с Дональдом Трампом "плохим эпизодом".
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