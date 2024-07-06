Прем’єр Іспанії закликав французьких лівих зупинити партію Ле Пен

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловив підтримку лівому альянсу Франції, який намагається зупинити ультраправе "Національне об’єднання", лідеркою якого де-факто є Марін Ле Пен.

Заяву іспанського прем’єра наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Під час виступу у Бухаресті Санчес заявив, що ультраправі партії в Європі нав'язують свої "рамки традиційним правим партіям, які не здатні протистояти їхньому натиску", що включає риторику проти імміграції, гендерної рівності та боротьби зі зміною клімату.

"Це наш обов'язок – протистояти цій реакційній хвилі, тому що ніхто інший цього не зробить. Ми – остання лінія оборони. Від нас залежить, щоб Європа не зрадила свою душу", – сказав він на зборах глобальної асоціації лівих партій.

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"Отже, французькі прогресисти, світ дивиться на вас, ви переможете ультраправих і ви будете керувати, тому що найкращий спосіб зупинити реакційну хвилю – це керувати", – додав він.

Нагадаємо, правопопулістське "Національне об’єднання" та їхні соратники набрали понад 33% голосів у першому турі дострокових парламентських виборів у Франції 30 червня. Явка на цих виборах досягла рекордного показника 69%.

Після першого етапу голосування у Парижі – де перемагають ліві партії, на відміну від країни в цілому - зібралися близько 8 тисяч людей, щоб висловити протест проти ультраправих.

За підсумками виборів у Франції вперше з 1990-х років може скластись ситуація, коли президент і уряд належать до різних політичних таборів.

Останні опитування свідчать, що "Нацоб'єднання" все ж не отримає абсолютної більшості, що формальний лідер політсили Жордан Барделла називав умовою свого прем'єрства.

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