Премьер Испании призвал французских левых остановить партию Ле Пен

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил поддержку левому альянсу Франции, который пытается остановить ультраправое "Национальное объединение", лидером которого де-факто является Марин Ле Пен.

Заявление испанского премьера приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Во время выступления в Бухаресте Санчес заявил, что ультраправые партии в Европе навязывают свои "рамки традиционным правым партиям, которые не способны противостоять их натиску", что включает риторику против иммиграции, гендерного равенства и борьбы с изменением климата.

"Это наш долг – противостоять этой реакционной волне, потому что никто другой этого не сделает. Мы – последняя линия обороны. От нас зависит, чтобы Европа не предала свою душу", – сказал он на собрании глобальной ассоциации левых партий.

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"Итак, французские прогрессисты, мир смотрит на вас, вы победите ультраправых и вы будете управлять, потому что лучший способ остановить реакционную волну – это управлять", – добавил он.

Напомним, правопопулистское "Национальное объединение" и их соратники набрали более 33% голосов в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции 30 июня. Явка на этих выборах достигла рекордного показателя 69%.

После первого этапа голосования в Париже – где побеждают левые партии, в отличие от страны в целом – собрались около 8 тысяч человек, чтобы выразить протест против ультраправых.

По итогам выборов во Франции впервые с 1990-х годов может сложиться ситуация, когда президент и правительство принадлежат к разным политическим лагерям.

Последние опросы свидетельствуют, что "Нацобъединение" все же не получит абсолютного большинства, что формальный лидер политсилы Жордан Барделла называл условием своего премьерства.

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