Німеччина закриває свою авіабазу в Нігері

Німеччина припиняє використання авіатранспортної бази Бундесверу, розташованої неподалік від столиці Нігеру – міста Ніамей.

Про це повідомляє DW, інформує "Європейська правда".

Як зазначили в Міністерстві оборони Німеччини, військова база в Нігері буде закрита до 31 серпня 2024 року, а німецькі військовослужбовці повернуться на батьківщину.

Донедавна на цій авіабазі перебувало 38 німецьких військових.

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"Проєкт угоди, представлений Нігером, не може слугувати основою для переговорів щодо угоди про статус – ні за характером, ні за змістом. У такому разі німецьким військовим не буде гарантовано імунітет. Водночас нам лишилося замало часу на вироблення нової угоди про статус – для цього позиції (влади Німеччини та Нігеру. – Ред.) занадто різні", -йдеться у заяві німецького Міноборони.

З 2013 року Німеччина використовувала авіабазу в столиці Нігеру для постачання збройних сил, задіяних у миротворчій місії ООН зі стабілізації (MINUSMA) в Малі. На сьогодні ця місія завершена.

Нагадаємо, влітку минулого року у Нігері стався воєнний переворот. Законно обраний президент країни Мохамед Базум відтоді залишається під вартою.

У грудні 2023 року хунта Нігеру, яка прийшла до влади внаслідок перевороту в липні, заявила про припинення військового партнерства з ЄС та відкликання дозволу на розгортання місії ЄС у країні.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель під час тих подій звинуватив Росію і її правителя Владіміра Путіна у підживленні військових переворотів в Африці.