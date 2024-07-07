Германия закрывает свою авиабазу в Нигере

Германия прекращает использование авиатранспортной базы Бундесвера, расположенной неподалеку от столицы Нигера – города Ниамей.

Об этом сообщает DW, информирует "Европейская правда".

Как отметили в Министерстве обороны Германии, военная база в Нигере будет закрыта до 31 августа 2024 года, а немецкие военнослужащие вернутся на родину.

До недавнего времени на этой авиабазе находилось 38 немецких военных.

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"Проект соглашения, представленный Нигером, не может служить основой для переговоров по соглашению о статусе – ни по характеру, ни по содержанию. В таком случае немецким военным не будет гарантирован иммунитет. В то же время нам осталось мало времени на выработку нового соглашения о статусе – для этого позиции (властей Германии и Нигера. – Ред.) слишком разные", – говорится в заявлении немецкого Минобороны.

С 2013 года Германия использовала авиабазу в столице Нигера для снабжения вооруженных сил, задействованных в миротворческой миссии ООН по стабилизации (MINUSMA) в Мали. На сегодня эта миссия завершена.

Напомним, летом прошлого года в Нигере произошел военный переворот. Законно избранный президент страны Мохамед Базум с тех пор остается под стражей.

В декабре 2023 года хунта Нигера, которая пришла к власти в результате переворота в июле, заявила о прекращении военного партнерства с ЕС и отзыве разрешения на развертывание миссии ЕС в стране.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель во время тех событий обвинил Россию и ее правителя Владимира Путина в подпитке военных переворотов в Африке.