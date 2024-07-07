Член партії Сальвіні в Італії хоче скоротити кількість обов'язкових щеплень для дітей

Член очолюваної віцепрем’єром Італії Маттео Сальвіні правої партії "Ліга" Клаудіо Боргі прагне обмежити обов'язкову вакцинацію дітей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Сенатор від італійської партії нещодавно представив поправку, яка, в разі її схвалення, скасує вимогу щодо обов'язкового щеплення дітей до 16 років від таких захворювань, як кір, паротит, вітрянка та краснуха.

Хоча Боргі просуває цю пропозицію індивідуально, сам Сальвіні також іноді висловлював позиції проти вакцинації, в тому числі під час пандемії коронавірусу.

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"Поправка МОЯ", – написав в X (Twitter) Боргі великими літерами, щоб підкреслити це, натякаючи на те, що вона не була запланована партією.

"У цих питаннях повинна бути свобода вибору як для тих, хто за, так і для тих, хто проти", – додав він.

Однак його пропозиція вже була відкинута деякими союзниками, в тому числі "Вперед, Італіє", а також Демократичною партією. Сальвіні.

Лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні зараз роздумує над тим, чи приєднатися до нового правого альянсу в Європарламенті на чолі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.