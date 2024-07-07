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Альянс Орбана отримав достатнє представництво для отримання статусу групи в Європарламенті

Новини — Неділя, 7 липня 2024, 08:49 — Ірина Кутєлєва

До нового альянсу в Європарламенті, очолюваного прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, приєдналась Данська народна партія і фламандська націоналістична партія "Vlaams Belang" ("Фламандський інтерес"), що дозволяє отримати статус групи в ЄП.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Наприкінці червня Орбан разом з австрійською ультраправою Партією свободи (FPOe) та центристською ANO колишнього прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша заявив про свій намір сформувати нову парламентську групу ЄС під назвою "Альянс патріотів", пообіцявши "нову еру", яка "змінить європейську політику".

Після того, як Данська народна партія і "Vlaams Belang" оголосили про своє приєднання в суботу, "Патріоти за Європу" подолали поріг для набуття статусу групи в Європарламенті  – 23 депутати з семи країн.

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Ще раніше до "Альянсу патріотів" приєднались нідерландська Партія за свободу (PVV) Герта Вілдерса, португальська ультраправа партія "Chega" ("Досить") та іспанська Vox, яка залишила групу "Європейських консерваторів і реформістів" (ЄКР) в Європарламенті для об'єднання з Орбаном.

Орбан заявив, що сторони зустрінуться в понеділок у Брюсселі.

До того часу Орбан дізнається, чи вирішило французьке "Національне об'єднання" увійти до його альянсу після другого туру парламентських виборів у Франції.

Якщо "Національне об'єднання" вирішить приєднатися до "Альянсу патріотів", воно стане найбільшою політичною силою в групі з 30 депутатами Європарламенту.

Італійська "Ліга" на чолі з Маттео Сальвіні також висловила зацікавленість у новому русі, але поки не підтвердила своєї участі.

Нещодавно повідомляли, що "Альянсу патріотів" не вдалося залучити польську "ПіС" та партію словацького прем’єра Роберта Фіцо. 

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