Член партии Сальвини в Италии хочет сократить количество обязательных прививок для детей

Член возглавляемой вице-премьером Италии Маттео Сальвини правой партии "Лига" Клаудио Борги стремится ограничить обязательную вакцинацию детей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Сенатор от итальянской партии недавно представил поправку, которая, в случае ее одобрения, отменит требование об обязательной прививке детей до 16 лет от таких заболеваний, как корь, паротит, ветрянка и краснуха.

Хотя Борги продвигает это предложение индивидуально, сам Сальвини также иногда высказывал позиции против вакцинации, в том числе во время пандемии коронавируса.

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"Поправка МОЯ", – написал в X (Twitter) Борги большими буквами, чтобы подчеркнуть это, намекая на то, что она не была запланирована партией.

"В этих вопросах должна быть свобода выбора как для тех, кто за, так и для тех, кто против", – добавил он.

Однако его предложение уже было отвергнуто некоторыми союзниками, в том числе "Вперед, Италия", а также Демократической партией.

Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини сейчас раздумывает над тем, присоединиться ли к новому правому альянсу в Европарламенте во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.