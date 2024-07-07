Між столицею Румунії та важливим портом затрималися десяток поїздів через пожежу у полі

У Румунії через пожежу у полях близько десятка поїздів, що сполучають столицю Бухарест із портовим містом Констанца, прибудуть зі значним запізненням.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Займання сталося у ранкові години 7 липня у районі станції Драгош-Воде, що на півдорозі між Бухарестом і Констанцою.

Пожежа створила небезпеку для залізничного руху, тому його призупиняли в обох напрямках та знеструмлювали лінію живлення, аби пожежники могли безпечно боротися з вогнем.

Реклама:

Оператор залізниці повідомив, що через вимушену зупинку спізнюються близько десятка електричок та поїздів, деякі з них – більш як на дві години.

Схожа ситуація виникла в кінці червня біля цієї ж залізничної гілки неподалік від Бухареста, тоді через пожежі перекривали також відтинок автомобільної траси.

У Греції на початку тижня довелося евакуювати з готелів сотні туристів, які приїхали у відпустки на острів Кос, через масштабні лісові пожежі.