Туск на фоне "мирного турне" Орбана: Ничего об Украине без Украины, ничего о ЕС без ЕС

Глава польского правительства Дональд Туск заявил, что никто не имеет права без Украины решать вопросы мирного урегулирования с Россией, а также вести переговоры о европейской политике без одобрения ЕС.

Об этом Туск заявил на совместном брифинге с Владимиром Зеленским в Варшаве в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что "никто не имеет права без Украины, от имени Украины решать вопрос о будущем мире и его форме".

"Никто не имеет права выступать от имени Польши или всего Евросоюза без полного взаимопонимания с Украиной и с нами всеми, если речь идет о возможных разговорах с Москвой", – заявил Туск, очевидно, имея в виду визиты в Россию и Китай Виктора Орбана, во время которых он от имени председательствующей в Совете ЕС Венгрии организовал так называемую "мирную миссию" по Украине.

Реклама:

Польский премьер пообещал лично "эффективно следить в Европейском Союзе, чтобы ничего об Украине не решали об Украине, и чтобы ничего о европейской политике в отношении Украины не решали без Европейского Союза".

Напомним, Виктор Орбан после поездки в Москву рассказал, как до последнего скрывал эти планы от западных союзников, и пообещал больше "неожиданных встреч" в ближайшее время.

После этого стало известно о его визите в Пекин на переговоры с главой Китая по Украине.

В ЕС единодушно заверили, что Орбан не ведет переговоры от имени Европейского Союза, а проводит их в рамках двусторонних отношений.

Читайте также: За "миром" к Путину: что стоит за поездкой Орбана в Москву после встречи с Зеленским