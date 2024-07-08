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Новости — Понедельник, 8 июля 2024, 16:53 — Олег Павлюк

Чешский президент Петр Павел прокомментировал российский ракетный удар по украинским городам, в частности больнице "Охматдет", заявив, что такие атаки ничем нельзя оправдать.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

По словам Павела, атака на детскую больницу в Киеве и другие города Украины "является доказательством того, что путинская Россия не остановится ни перед чем", а "атака на наиболее уязвимых не может быть оправдана".

"Я как раз еду на саммит НАТО, где ожидаю увидеть консенсус относительно того, что мы все видим Россию как самую большую угрозу, к которой мы должны быть тщательно подготовлены", – добавил президент Чехии.

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Российскую атаку утром 8 июля, которая унесла жизни по меньшей мере 27 человек в Киеве, Днепре и Кривом Роге, осудили и ряд других западных чиновников и послов.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на фоне российской атаки на "Охматдет" раскритиковал "полезных идиотов", которые "грезят" о мире с Россией.

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и премьера Польши Дональда Туска в Варшаве началась минутой молчания по погибшим.

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Чехия Война с РФ
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