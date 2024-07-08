Чешский президент Петр Павел прокомментировал российский ракетный удар по украинским городам, в частности больнице "Охматдет", заявив, что такие атаки ничем нельзя оправдать.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

По словам Павела, атака на детскую больницу в Киеве и другие города Украины "является доказательством того, что путинская Россия не остановится ни перед чем", а "атака на наиболее уязвимых не может быть оправдана".

"Я как раз еду на саммит НАТО, где ожидаю увидеть консенсус относительно того, что мы все видим Россию как самую большую угрозу, к которой мы должны быть тщательно подготовлены", – добавил президент Чехии.

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Zásah dětské nemocnice v Kyjevě a mnoha dalších ukrajinských měst je důkazem toho, že Putinovo Rusko se nezastaví před ničím. Útok na ty nejzranitelnější je neomluvitelný. Právě odlétám na summit NATO, na kterém očekávám shodu na tom, že všichni vnímáme Rusko jako největší… – Petr Pavel (@prezidentpavel) July 8, 2024

Российскую атаку утром 8 июля, которая унесла жизни по меньшей мере 27 человек в Киеве, Днепре и Кривом Роге, осудили и ряд других западных чиновников и послов.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский на фоне российской атаки на "Охматдет" раскритиковал "полезных идиотов", которые "грезят" о мире с Россией.

Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и премьера Польши Дональда Туска в Варшаве началась минутой молчания по погибшим.