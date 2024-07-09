В США анонсировали "очень положительный ответ" на просьбу Украины о семь Patriot

Украину на саммите НАТО в Вашингтоне ждут позитивные новости по противовоздушной обороне, в частности систем Patriot.

Об этом в понедельник, 8 июля, во время онлайн-дискуссии Foreign Policy "НАТО в новой эре" заявила посол США при НАТО Джулианна Смит, ее слова приводит "Голос Америки", сообщает "Европейская правда".

Смит отметила, что на саммите НАТО будут свежие новости по ПВО.

"Украинцы в апреле попросили у НАТО семь систем Patriot. И мы имеем очень положительный ответ по этому поводу, который поступит в ближайшие дни", – сказала Смит.

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Она отметила, что в Вашингтоне "будет большая неделя", и призвала следить за "конкретными объявлениями, которые будут поступать для Украины, для союзников по НАТО, новостями об оборонном производстве, об устойчивости, о кибербезопасности".

Также посол отметила, что президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "почувствует устойчивую преданность Украине" со стороны НАТО.

"У нас будет финансовое обязательство, согласно которому и Украина, и Москва очень четко поймут, что мы, трансатлантические партнеры, никуда не отступим. Как вы знаете, Путин предполагал, что мы все отвернемся. Нас это не отвлекает. Мы сосредоточены на вопросе Украины и собираемся придерживаться выбранного курса, поэтому следите за объявлениями финансовых обязательств", – сказала Смит.

Напомним, президент США Джо Байден отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины 8 июля, анонсировав встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне и новую поддержку Украины со стороны НАТО.

Президент Зеленский в разговоре с главой правительства Канады накануне саммита НАТО проинформировал его о потребности Украины в ПВО.