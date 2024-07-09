Зеленський проінформував Трюдо про удар по "Охматдиту" і потребу України в ППО

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок увечері телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Про це глава держави розповів у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що докладно поінформував його про жорстокий російський удар у понеділок, який забрав життя та завдав суттєвих руйнувань, зокрема лікарні в Києві, де діти лікуються від раку та інших серйозних проблем зі здоров’ям.

Президент повідомив про щонайменше 37 загиблих станом на публікацію повідомлення, серед них – троє дітей. 170 людей зазнали поранень, зокрема 13 дітей.

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Вони також обговорили спільні дії, які дадуть Росії адекватну й сильну відповідь на цей терор.

"Я також поінформував Джастіна про поточну потребу України в посиленні протиповітряної оборони. Ми будемо дуже вдячні за допомогу Канади в комунікації з партнерами для задоволення цих потреб. Важливо, що ми також скоординували наші позиції напередодні саміту НАТО у Вашингтоні", – додав Зеленський.

Президент Байден відреагував на масований ракетний обстріл України 8 липня, анонсувавши зустріч з Володимиром Зеленським у Вашингтоні і нову підтримку України з боку НАТО.

У США та Євросоюзі закликали розслідувати удар по "Охматдиту", який має ознаки воєнного злочину.