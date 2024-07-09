Глава МЗС Молдови на саміті НАТО говоритиме про зміцнення партнерства

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой представить свою державу на саміті НАТО, який стартує 9 липня у Вашингтоні.

Про це повідомила пресслужба МЗС Молдови, пише "Європейська правда".

Попшой пробуде у США з робочим візитом і візьме участь у різних заходах на полях саміту.

Глава дипломатії Молдови їде на саміт на запрошення держсекретаря США Ентоні Блінкена. Попшой візьме участь у церемоніях, присвячених 75-річчю створення Північноатлантичного альянсу, а також виступить із промовою на Форумі партнерства НАТО та зустрінеться з колегами й офіційними особами з країн-членів і партнерів НАТО.

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Планують, що на саміті Попшой "наголосить на національних інтересах Республіки Молдова щодо зміцнення традиційного та надійного партнерства з Північноатлантичним альянсом".

Водночас Попшой наголосить на важливості просування демократичних реформ у сфері національної стійкості в умовах постійної трансформації міжнародного середовища безпеки.

У МЗС також нагадали, що цього року Молдова відзначає 30-річчя з моменту встановлення партнерства з НАТО і 10 років від початку участі країни в миротворчій операції в Косові.

Молдова є нейтральною державою, і більшість її населення не підтримує вступу до Північноатлантичного альянсу. Але при цьому молдовська влада співпрацює з НАТО для зміцнення безпеки країни.

Статус постійного нейтралітету Молдови прописаний в 11 статті Конституції. Він передбачає невступ до військово-політичних блоків і не допускає розміщення на території країни збройних сил інших держав.

Цієї весни в інтерв’ю "Європравді" Міхай Попшой виступив за публічну дискусію в країні про переваги членства в НАТО.

Водночас російська пропаганда в особі МЗС не раз звинувачувала Молдову в нібито відмові від нейтралітету та втручанні у війну в Україні.

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