Глава МИД Молдовы на саммите НАТО будет говорить об укреплении партнерства

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой представит свое государство на саммите НАТО, который стартует 9 июля в Вашингтоне.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Молдовы, пишет "Европейская правда".

Попшой пробудет в США с рабочим визитом и примет участие в различных мероприятиях на полях саммита.

Глава дипломатии Молдовы едет на саммит по приглашению госсекретаря США Энтони Блинкена. Попшой примет участие в церемониях, посвященных 75-летию создания Североатлантического альянса, а также выступит с речью на Форуме партнерства НАТО и встретится с коллегами и официальными лицами из стран-членов и партнеров НАТО.

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Планируется, что на саммите Попшой "подчеркнет национальные интересы Республики Молдова по укреплению традиционного и надежного партнерства с Североатлантическим альянсом".

В то же время Попшой подчеркнет важность продвижения демократических реформ в сфере национальной устойчивости в условиях постоянной трансформации международной среды безопасности.

В МИД также напомнили, что в этом году Молдова отмечает 30-летие с момента установления партнерства с НАТО и 10 лет с начала участия страны в миротворческой операции в Косово.

Молдова является нейтральным государством, и большинство ее населения не поддерживает вступление в Североатлантический альянс. Но при этом молдавские власти сотрудничают с НАТО для укрепления безопасности страны.

Статус постоянного нейтралитета Молдовы прописан в 11 статье Конституции. Он предусматривает невступление в военно-политические блоки и не допускает размещения на территории страны вооруженных сил других государств.

Этой весной в интервью "ЕвроПравде" Михай Попшой выступил за публичную дискуссию в стране о преимуществах членства в НАТО.

В то же время российская пропаганда в лице МИД не раз обвиняла Молдову в якобы отказе от нейтралитета и вмешательстве в войну в Украине.

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