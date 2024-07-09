Болгарська компанія розпочала арбітраж проти "Газпрому", щоб відсудити 400 млн євро

Болгарська державна газова компанія "Булгаргаз" розпочала арбітражний процес проти російського "Газпром експорту", вимагаючи компенсації в розмірі 400 мільйонів євро за порушення контракту в 2022 році.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на заяву компанії, пише "Європейська правда".

Болгарська компанія розпочала процес в понеділок в Арбітражному суді Міжнародної торгової палати в Парижі, оскільки російська компанія не відповіла на її пропозицію про врегулювання.

"Після того, як російська сторона не вжила заходів для досудового врегулювання питання, "Булгаргаз" вжив необхідних заходів для захисту інтересів компанії", – йдеться в заяві.

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Минулого року "Газпром" призупинив дію довгострокового контракту "Булгаргазу", який покривав 90% обсягів природного газу, що постачався "Булгаргазом" споживачам.

"Газпром" припинив постачання природного газу "Булгаргазу" наприкінці квітня 2022 року, оскільки країна відмовилася відкривати рублеві рахунки в "Газпромбанку".

У червні 2023 року стало відомо, що Міністерство енергетики Болгарії готує арбітражний позов проти "Газпрому" за призупинення постачання газу.