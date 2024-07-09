Болгарская компания начала арбитраж против "Газпрома", чтобы отсудить 400 млн евро

Болгарская государственная газовая компания "Булгаргаз" начала арбитражный процесс против российского "Газпром экспорта", требуя компенсации в размере 400 миллионов евро за нарушение контракта в 2022 году.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании, пишет "Европейская правда".

Болгарская компания начала процесс в понедельник в Арбитражном суде Международной торговой палаты в Париже, поскольку российская компания не ответила на ее предложение об урегулировании.

"После того, как российская сторона не приняла меры для досудебного урегулирования вопроса, "Булгаргаз" принял необходимые меры для защиты интересов компании", – говорится в заявлении.

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В прошлом году "Газпром" приостановил действие долгосрочного контракта "Булгаргаза", который покрывал 90% объемов природного газа, поставляемого "Булгаргазом" потребителям.

"Газпром" прекратил поставки природного газа "Булгаргазу" в конце апреля 2022 года, поскольку страна отказалась открывать рублевые счета в "Газпромбанке".

В июне 2023 года стало известно, что Министерство энергетики Болгарии готовит арбитражный иск против "Газпрома" за приостановку поставок газа.