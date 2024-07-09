Спікер Джонсон у розмові з лідерами НАТО порушить питання збільшення витрат на оборону

Спікер Палати представників Сполучених Штатів від республіканців Майк Джонсон має намір обговорити із делегаціями країн НАТО на саміті у Вашингтоні, який розпочинається 9 липня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Голос Америки".

За його словами, республіканці продовжуватимуть підтримувати партнерів по НАТО, але вони також вважають, що Альянс "має зробити більше", про що він розмовлятиме з керівниками НАТО незабаром після саміту в Капітолії.

Він наголосив, що кожна країна-член Альянсу повинна витрачати на оборону щонайменше 2% свого ВВП.

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"Така домовленість. Така угода. Є 10 чи 12 із них, які ще цього не роблять. Неприйнятно, що не всі члени НАТО виконали своїх поточні зобов’язання. Можливо, вони навіть мають бути ближчими до рівня часів холодної війни", – зазначив Джонсон.

Спікер Палати представників США заявив, що така позиція відображає "здоровий глузд."

"Під час зустрічі з делегаціями НАТО цього тижня я планую порушити це дуже серйозне питання з кожною з них", – сказав він.

Джонсон зауважив, що Сполученим Штатам не потрібні "ідеалістичні, самопроголошені експерти із зовнішньої політики, які ставлять потреби інших країн вище потреб наших власних".

"Нам потрібна коаліція на чолі зі США, яка просуває інтереси безпеки американців та взаємодіє за кордоном, враховуючи інтереси працюючих сімей і бізнесу тут, вдома. Коаліція, яка буде корисною для всіх", – вказав спікер.

Він пояснив, що якщо під час холодної війни СРСР був єдиною реальною загрозою для США, то зараз, за його словами, проти Сполучених Штатів діє "взаємопов’язана група країн".

"Я називаю це віссю під проводом Китаю, що складається з партнерських режимів у РФ, Ірані, КНДР, Венесуелі та навіть на Кубі... Усі вони щоранку прокидаються з думкою про те, як можуть знищити Америку...", – сказав Джонсон.

Раніше Елбрідж Колбі, якому пророкують топпосаду в адміністрації Дональда Трампа у разі його перемоги не виборах президента США, заявив, що країнам східного флангу НАТО слід менше очікувати від Вашингтона, якщо кандидат від республіканців стане президентом.

У минулому Дональд Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО.

Трамп також заявляв, що США під його керівництвом "на 100 відсотків" залишатимуться в НАТО доти, доки європейські країни "гратимуть чесно".