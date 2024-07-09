Спикер Джонсон в разговоре с лидерами НАТО поднимет вопрос увеличения расходов на оборону

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов от республиканцев Майк Джонсон намерен обсудить с делегациями стран НАТО на саммите в Вашингтоне, который начинается 9 июля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Голос Америки".

По его словам, республиканцы будут продолжать поддерживать партнеров по НАТО, но они также считают, что Альянс "должен сделать больше", о чем он будет разговаривать с руководителями НАТО вскоре после саммита в Капитолии.

Он отметил, что каждая страна-член Альянса должна тратить на оборону не менее 2% своего ВВП.

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"Такова договоренность. Таково соглашение. Есть 10 или 12 из них, которые еще этого не делают. Неприемлемо, что не все члены НАТО выполнили свои текущие обязательства. Возможно, они даже должны быть ближе к уровню времен холодной войны", – отметил Джонсон.

Спикер Палаты представителей США заявил, что такая позиция отражает "здравый смысл."

"Во время встречи с делегациями НАТО на этой неделе я планирую поднять этот очень серьезный вопрос с каждой из них", – сказал он.

Джонсон отметил, что Соединенным Штатам не нужны "идеалистические, самопровозглашенные эксперты по внешней политике, которые ставят потребности других стран выше потребностей наших собственных".

"Нам нужна коалиция во главе с США, которая продвигает интересы безопасности американцев и взаимодействует за рубежом, учитывая интересы работающих семей и бизнеса здесь, дома. Коалиция, которая будет полезной для всех", – указал спикер.

Он пояснил, что если во время холодной войны СССР был единственной реальной угрозой для США, то сейчас, по его словам, против Соединенных Штатов действует "взаимосвязанная группа стран".

"Я называю это осью под руководством Китая, состоящей из партнерских режимов в РФ, Иране, КНДР, Венесуэле и даже на Кубе... Все они каждое утро просыпаются с мыслью о том, как могут уничтожить Америку...", – сказал Джонсон.

Ранее Элбридж Колби, которому прочат топ-должность в администрации Дональда Трампа в случае его победы не выборах президента США, заявил, что странам восточного фланга НАТО следует меньше ожидать от Вашингтона, если кандидат от республиканцев станет президентом.

В прошлом Дональд Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО.

Трамп также заявлял, что США под его руководством "на 100 процентов" будут оставаться в НАТО до тех пор, пока европейские страны "будут играть честно".