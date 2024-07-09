Прем’єр Словаччини вперше після замаху повернувся до роботи

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо у вівторок, 9 липня, провів перше засідання уряду після замаху в середині травня, через яке тривалий час відновлювався.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з допису Фіцо у Facebook.

Словацький прем’єр виклав фото в сірому костюмі за столом у приміщенні, де засідає уряд країни.

"Шановні прогресивні ліберальні ЗМІ та опозиція, перепрошую, що вижив, але я повернувся", – прокоментував Фіцо.

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Після засідання він не виходив до ЗМІ та не робив публічних заяв.

Напередодні прем’єра Словаччини побачили за межами Братислави, де він перебував на домашньому лікуванні після замаху.

Це була його перша офіційна поїздка за межі столиці після відновлення у зв'язку з замахом на нього 15 травня у містечку Гандлова, що за 140 кілометрів від столиці.

Фіцо вперше з'явився на публіці після замаху в п'ятницю, коли виступив з промовою з нагоди національного свята. Тоді він похвалив Віктора Орбана за візити до Києва і Москви.

В кінці червня в уряді Словаччини оголосили, що Роберт Фіцо, ймовірно, найближчим часом повернеться до роботи.

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