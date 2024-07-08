Прем’єр Словаччини вперше після замаху вибрався за столицю

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в понеділок здійснив свою першу поїздку за межі столиці Братислави після того, як відновив виконання своїх обов'язків після замаху на нього в середині травня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство AP.

Разом з міністром сільського господарства Ріхардом Такачем Фіцо, спираючись на милицю, відвідав ферму в селі Словенска Нова Вес поблизу Трнави, щоб перевірити врожай зернових.

фото: aktuality

У короткій заяві Фіцо сказав, що Словаччина не готова зняти заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України, і подякував фермерам за роботу.

Реклама:

Це була його перша офіційна поїздка за межі столиці після відновлення у зв'язку з замахом на нього 15 травня у містечку Гандлова, що за 140 кілометрів від столиці.

Фіцо вперше з'явився на публіці після замаху в п'ятницю, коли виступив з промовою з нагоди національного свята. Тоді він похвалив Віктора Орбана за візити до Києва і Москви.

В кінці червня в уряді Словаччини оголосили, що Роберт Фіцо, ймовірно, найближчим часом повернеться до роботи.

Читайте також: Фіцо обирає війну: як прем'єр Словаччини збирається використати замах на себе.