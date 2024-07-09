NYT: В США не ожидают значительного продвижения России в Украине в ближайшие месяцы

Россия, по оценке должностных лиц Пентагона и представителей разведки США, пока не имеет достаточного количества живой силы для получения значительных территориальных достижений в Украине в ближайшие месяцы.

Об этом говорится в материале The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Американские чиновники, опрошенные изданием, сходятся на том, что Россия благодаря поставкам электронных компонентов из Китая, беспилотников из Ирана, ракет и артиллерии из Северной Кореи имеет достаточно оружия, но ей не хватает личного состава для прорыва в Украине.

Они добавляют, что в последние месяцы динамика войны была в пользу Москвы, но несмотря на значительные потери она так и не смогла захватить значительную украинскую территорию.

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Источники NYT также скептически относятся к перспективам Украины отвоевать территорию, подчеркивая, что та сосредоточилась на развитии оборонительных линий и максимальном поражении российских сил.

"Американские чиновники говорят в частных разговорах, что Украине будет почти невозможно отвоевать всю свою территорию, но она может настаивать на большей европейской интеграции, если ее результаты на поле боя будут сильнее", – говорится в материале.

В то же время, говорится в материале The New York Times, ситуация на поле боя может измениться в случае "большого стратегического сдвига": например, если Россия увеличит военный призыв и объемы подготовки своих военных.

Другим фактором риска источники NYT назвали изменение политики США в отношении Украины и России, намекая на планы Дональда Трампа в случае победы на президентских выборах добиться "мирных переговоров".

Новый руководитель генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вагур Карус ранее сказал, что Украина имеет шанс создать стратегический резерв для контратак против России, если ей удастся стабилизировать линию фронта и максимально истощить врага и если Европа продолжит поддерживать Киев.