В Ірландії звільнять зі служби солдата, який побив жінку та уникнув ув’язнення

Сили оборони Ірландії вирішили звільнити 22-річного рядового Кахала Кротті, який уник ув’язнення після жорстокого побиття дівчини, що призвело до протестів у країні проти гендерно зумовленого насильства.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації The Guardian.

Кротті напав на 24-річну Наташу О’Браєн у травні 2022 року. Дівчина просила військового припинити вигукувати гомофобні образи в бік перехожих. У відповідь чоловік схопив О’Браєн за волосся, вдарив щонайменше шість разів, через що дівчина втратила свідомість.

У потерпілої діагностували зламаний ніс і струс мозку. На суді Кротті спершу казав, що О'Браєн його спровокувала, але визнав свою провину після публікацій записів із камер відеоспостереження.

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Суддя визнав Кротті винним, але взяв до уваги каяття та відсутність попередніх судимостей – і засудив до трьох років умовного ув’язнення та зобов’язав виплатити 3000 євро компенсації.

Рішення суду викликало обурення в Ірландії, тисячі людей у червні вийшли на марші в Корку, Дубліні, Голуеї та Лімерику на знак солідарності з О'Браєн. Дівчину підтримали ірландські законодавці та міністри уряду.

Через це Сили оборони Ірландії вирішили звільнити Кротті з військової служби. Рішення, як очікується, набуде рішення в четвер, 11 липня. Прокуратура також подала апеляцію на вирок, тож чоловік ще може опинитись за ґратами.

Як зазначає The Guardian, за останні три роки 68 ірландських військовослужбовців були засуджені за кримінальні злочини або стали фігурантами кримінальних розслідувань.

У квітні двох військовослужбовців 152-го піхотного полку в місті Кольмар на сході Франції звільнили з армії після того, як їх засудили через напад на гомофобному ґрунті.