В Ирландии уволят со службы солдата, который избил женщину и избежал заключения

Силы обороны Ирландии решили освободить 22-летнего рядового Кахала Кротти, который избежал заключения после жестокого избиения девушки, что привело к протестам в стране против гендерно обусловленного насилия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Guardian.

Кротти напал на 24-летнюю Наташу О'Брайен в мае 2022 года. Девушка просила военного прекратить выкрикивать гомофобные оскорбления в сторону прохожих. В ответ мужчина схватил О'Брайен за волосы, ударил по меньшей мере шесть раз, из-за чего девушка потеряла сознание.

У потерпевшей диагностировали сломанный нос и сотрясение мозга. На суде Кротти сначала говорил, что О'Брайен его спровоцировала, но признал свою вину после публикаций записей с камер видеонаблюдения.

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Судья признал Кротти виновным, но принял во внимание раскаяние и отсутствие предыдущих судимостей – и приговорил к трем годам условного заключения и обязал выплатить 3000 евро компенсации.

Решение суда вызвало возмущение в Ирландии, тысячи людей в июне вышли на марши в Корке, Дублине, Голуэе и Лимерике в знак солидарности с О'Брайен. Девушку поддержали ирландские законодатели и министры правительства.

Из-за этого Силы обороны Ирландии решили уволить Кротти с военной службы. Решение, как ожидается, вступит в силу в четверг, 11 июля. Прокуратура также подала апелляцию на приговор, поэтому мужчина еще может оказаться за решеткой.

Как отмечает The Guardian, за последние три года 68 ирландских военнослужащих были осуждены за уголовные преступления или стали фигурантами уголовных расследований.

В апреле двух военнослужащих 152-го пехотного полка в городе Кольмар на востоке Франции уволили из армии после того, как их осудили за нападение на гомофобной почве.