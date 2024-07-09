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Кулеба: Путін підставив Орбана

Новини — Вівторок, 9 липня 2024, 20:56 — Олег Павлюк

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що російський ракетний обстріл України напередодні підставив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана із його "мирною місією" в державі-агресорці.

Про це, як пише "Європейська правда", Кулеба сказав в етері телемарафону у вівторок, 9 липня.

На думку міністра, ракетним ударом по Україні, зокрема дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, "Путін підставив Орбана".

"Поки Орбан прилетів у Київ, потім – одразу скажу, що не було погоджено з Україною – полетів у Москву і Китай, і називає це "місією миру", говорить про припинення вогню, Путін завдає удару по дитячій лікарні, по українських заводах, українським містах, масовано вбиває десятки людей", – пояснив Кулеба.

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"Він (Путін. – Ред.) ставить у скрутне становище Орбана, тому що на такому тлі просувати наратив, що Путін готовий до якогось врегулювання, стає надзвичайно складно", – додав він.

Голова МЗС підкреслив, що Україна донесла до угорського прем’єра свою позицію стосовно "миру", яка містить два обов’язкові елементи: по-перше, жодних домовленостей про Україну без України; по-друге, основа для припинення війни – це "формула миру".

"Про все інше ми готові розмовляти, але ці два принципи є абсолютно недоторканними", – підкреслив Кулеба.

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Низка європейських лідерів розкритикували "миротворчий" візит Віктора Орбана до Москви. 

Голова Євроради Шарль Мішель наголосив, що Віктор Орбан не має мандата на взаємодію з Росією від імені ЄС. Головний дипломат Євросоюзу також акцентував, що візит угорського прем’єра відбувається винятково в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією.

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