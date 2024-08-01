Премьер Британии встретится с руководством полиции после протестов из-за убийства детей

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с высшим руководством полиции в четверг после второй ночи столкновений между протестующими и полицией, вызванных смертью трех девочек в результате нападения с ножом в танцевальной школе.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В среду вечером в Лондоне тысячи антииммиграционных протестующих собрались возле офиса и резиденции Стармера на Даунинг-стрит, скандируя "Спасите наших детей" и "Мы хотим вернуть нашу страну".

Накануне вечером более 50 полицейских получили ранения в результате жестоких столкновений в английском приморском городе Саутпорт, где в понедельник произошло нападение с ножом. 17-летний парень был задержан полицией по подозрению в убийстве и покушении на убийство.

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Офис Стармера заявил, что он использует встречу с полицией в четверг, чтобы "предложить им полную поддержку правительства после многочисленных резонансных инцидентов крайнего насилия и общественных беспорядков на наших улицах".

"Хотя право на мирный протест должно быть защищено любой ценой, он даст понять, что преступники, которые используют это право для того, чтобы сеять ненависть и совершать насильственные действия, столкнутся со всей строгостью закона", – добавили в его офисе.

Беспорядки произошли после того, как в социальных сетях была распространена ложная информация о том, что подозреваемый был радикальным исламистским мигрантом.

Полиция не может предоставлять подробную информацию о предполагаемом нападавшем, но она заявила, что инцидент не связан с терроризмом, и что нападавший родился в Британии, опровергнув предположения о его происхождении.

Напомним, в понедельник 17-летний нападавший ворвался на мероприятие в Англии в танцевальной школе, посвященное Тейлор Свифт, и убил троих детей, еще несколько получили ранения.