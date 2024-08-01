Суд РФ приписав Фінляндії "геноцид у Карелії" під час Другої світової

Російський суд у Карелії визнав "воєнними злочинами і геноцидом радянського народу" дії Фінляндії у Карелії у роки Другої світової війни.

Про таке рішення суду повідомило російське інформагентство ТАСС, пише "Європейська правда".

Верховний суд Республіки Карелія вирішив визнати "воєнними злочинами, злочинами проти людяності і геноцидом радянського народу виявлені і нвоовиявлені злочини, скоєні німецько-фашистськими загарбниками, окупаційною владою і військами Фінляндії на території Карело-Фінської РСР" у роки Другої світової війни.

Таким рішенням суд задовольнив заяву прокурора Карелії Дмітрія Харченкова у повному обсязі.

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Йдеться про період з осені 1941 року до червня 1944 року, під час так званої Війни продовження, коли Фінляндія після нападу нацистської Німеччини на СРСР спробувала повернути території, якими змушена була поступитись Москві після Зимової війни 1939-1940 року, та зайшла далі кордонів 1939 року.

У заяві прокурора Фінляндію звинуватили у смертях в’язнів таборів у радянській Карелії – військовополонених та цивільних, загалом 8 тисяч цивільних та понад 18 тисяч військовополонених.

Слідчий комітет Російської Федерації підняв це питання ще у 2020 році, ініціювавши дослідження розсекречених радянських документів щодо фінських таборів для військовополонених у Карелії.

Фінські історики тоді пов’язали такі ініціативи Росії з політичними цілями Кремля.

У січні 2020 року Сейм Латвії ухвалив резолюцію, в якій засуджуються спроби Росії переписати історію Другої світової війни.

Варшаві у 2021 році довелося реагувати на пропагандистський ролик МЗС РФ до річниці нападу СРСР на Польщу слідом за нацистською Німеччиною.