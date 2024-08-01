Суд РФ приписал Финляндии "геноцид в Карелии" во время Второй мировой

Российский суд в Карелии признал "военными преступлениями и геноцидом советского народа" действия Финляндии в Карелии в годы Второй мировой войны.

О таком решении суда сообщило российское информагентство ТАСС, пишет "Европейская правда".

Верховный суд Республики Карелия решил признать "военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками, оккупационными властями и войсками Финляндии на территории Карело-Финской ССР" в годы Второй мировой войны.

Таким решением суд удовлетворил заявление прокурора Карелии Дмитрия Харченкова в полном объеме.

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Речь идет о периоде с осени 1941 года до июня 1944 года, во время так называемой Войны продолжения, когда Финляндия после нападения нацистской Германии на СССР попыталась вернуть территории, которые вынуждена была уступить Москве после Зимней войны 1939-1940 года, и зашла дальше границ 1939 года.

В заявлении прокурора Финляндию обвинили в смертях узников лагерей в советской Карелии – военнопленных и гражданских, всего 8 тысяч гражданских и более 18 тысяч военнопленных.

Следственный комитет Российской Федерации поднял этот вопрос еще в 2020 году, инициировав исследование рассекреченных советских документов по финским лагерям для военнопленных в Карелии. Финские историки тогда связали такие инициативы России с политическими целями Кремля.

Бывший директор Национального архива Финляндии Юсси Нуортева после того, как прокуратура Карелии инициировала такое рассмотрение, комментировал Ilta-Sanomat, что Финляндии нечего скрывать в этом историческом эпизоде и все финские документы – в свободном доступе, тогда как советские – в основном засекречены.

"Но Россия по каким-то причинам не использует эту информацию (из финских архивов – Ред.), а делает свои заявления, которые не всегда имеют что-то общее с действительностью. Например, предполагаемое число погибших завышено примерно в два раза, но у других нет возможности оценить, на чем основаны эти цифры... С тоталитарным государством нельзя вести критические дискуссии об истории, и нельзя серьезно воспринимать новые претензии России в адрес Финляндии", – комментировал Нуортева.

Он также напомнил, что после завершения войны союзники под руководством СССР создали Контрольную комиссию по Финляндии, которая выдвинула стране серию требований, включая суд над военными преступниками, поэтому требовать повторного рассмотрения тех же событий через 80 лет неуместно.

Напомним, Варшаве в 2021 году пришлось реагировать на пропагандистский ролик МИД РФ к годовщине нападения СССР на Польшу вслед за нацистской Германией.

Перед тем Польша и Эстония возмутились статьей Владимира Путина о Второй мировой войне, обвинив его в манипуляциях историей.