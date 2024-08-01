Министр обороны Германии за то, чтобы страны НАТО выделяли на оборону более 2% ВВП

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что военные расходы должны продолжать расти, превышая целевой показатель НАТО в 2% от ВВП в смутные времена.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает FAZ.

В своем выступлении перед учеными и военными из Института безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона США (APCSS) в Гонолулу Писториус сослался на угрозы со стороны России и растущую напряженность, которая также обусловлена претензиями Китая на власть.

Две трети стран-членов НАТО уже достигли заявленной цели – выделять на оборону два процента своего валового внутреннего продукта, а Германия тратит на 150 процентов больше, чем десять лет назад, заявил политик СДПГ в четверг на Гавайях. "Мы не можем и не должны останавливаться на достигнутом. Мы должны выйти за рамки двухпроцентного показателя. И в свете российской агрессии мы должны сделать это быстро", – сказал Писториус.

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"Это четкая просьба – в том числе и к моему собственному правительству", – добавил он.

Германия достигает цели НАТО, среди прочего, за счет 100 миллиардов евро для Бундесвера, специального фонда, который финансируется за счет долгов. Он используется для финансирования крупных закупочных проектов для войска.

Согласно проекту бюджета лидеров коалиции, регулярный оборонный бюджет в следующем году увеличится лишь на 1,25 миллиарда евро с нынешнего уровня около 52 миллиардов евро. Это меньше, чем считает необходимым Писториус. Канцлер Олаф Шольц заявил, что оборонный бюджет должен вырасти до 80 миллиардов евро с 2028 года, когда будут исчерпаны специальные фонды.

В своем выступлении в институте, который является частью Министерства обороны США, Писториус подтвердил важность партнерства с США для Германии. Он сказал, что Германия сейчас делает больше для обеспечения сдерживания и обороноспособности, а также упомянул о продолжающемся размещении бригады Бундесвера в Литве. "Германия играет центральную роль в защите восточного фланга НАТО", – сказал он.

Напомним, лидер Свободной демократической партии, министр финансов коалиционного правительства Германии Кристиан Линднер отверг упреки о том, что Берлин слишком мало инвестирует в оборону и что в бюджете на 2025 год нужно увеличить соответствующие расходы.

17 июля правительство Германии после длительных споров утвердило бюджет на 2025 год с меньшей помощью Украине, чем закладывали на 2024 год.