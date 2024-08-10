Президент Італії підписав закон із низкою змін до кримінального кодексу

Президент Італії Серджо Матарела своїм підписом затвердив закон щодо змін до кримінального кодексу, відомий за прізвищем міністра юстиції як "закон Нордіо".

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Закон передбачає суттєві зміни до кримінального кодексу, кримінальних процедур та судової системи.

Серед іншого, скасовано положення кримінального кодексу про відповідальність посадовців за завдання шкоди чи отримання фінансової вигоди зі свідомим порушення законів і правил. Певні редагування цієї статті відбувалися ще з 2020 року. Водночас уряд повернув кримінальну відповідальність за фінансові зловживання посадовців у вигляді завдання шкоди третім сторонам чи отримання переваги шляхом надання коштів у їхньому розпорядженні на цілі інакші, аніж передбачено законом.

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Також зміни торкнулися положень щодо так званої "торгівлі впливом", обсяг дій, що підпадають під це поняття, звузили.

Крім того, поправки передбачають, що розмови та інформація стосовно суб’єктів, не залучених у розслідувнання, не мають повідомлятися, крім випадків, коли вони вважаються важливими для справи. Суддя повинен буде виключити дані прослуховування, що стосуються суб’єктів, які не є сторонами, окрім випадків, коли вони важливі для справи.

Також обмежується можливість прокурора оскаржувати виправдальні вироки у першій інстанції, окрім найважчих злочинів.

Нагадаємо, на початку серпня повідомляли про масштабну операцію поліції Італії проти мафіозного клану.

Минулого року поліція завдяки собаці впіймала боса клану неаполітанської мафії Каморра Луїджі Каччапуоті.