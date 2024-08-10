Президент Италии подписал закон с рядом изменений в уголовный кодекс

Президент Италии Серджо Матарела своей подписью утвердил закон об изменениях в уголовный кодекс, известный по фамилии министра юстиции как "закон Нордио".

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Закон предусматривает существенные изменения в уголовный кодекс, уголовных процедур и судебной системы.

Среди прочего, отменено положение уголовного кодекса об ответственности должностных лиц за причинение вреда или получение финансовой выгоды с сознательным нарушением законов и правил. Определенные редактирования этой статьи происходили еще с 2020 года. В то же время правительство вернуло уголовную ответственность за финансовые злоупотребления должностных лиц в виде причинения вреда третьим сторонам или получения преимущества путем предоставления средств в их распоряжении на цели иные, чем предусмотрено законом.

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Также изменения коснулись положений о так называемой "торговле влиянием", объем действий, подпадающих под это понятие, сузили.

Кроме того, поправки предусматривают, что разговоры и информация о субъектах, не вовлеченных в расследование, не должны сообщаться, кроме случаев, когда они считаются важными для дела. Судья должен будет исключить данные прослушивания, касающиеся субъектов, которые не являются сторонами, кроме случаев, когда они важны для дела.

Также ограничивается возможность прокурора обжаловать оправдательные приговоры в первой инстанции, кроме тяжелых преступлений.

Напомним, в начале августа сообщалось о масштабной операции полиции Италии против мафиозного клана.

В прошлом году полиция благодаря собаке поймала босса клана неаполитанской мафии Каморра Луиджи Каччапуоти.