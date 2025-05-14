ЄС уперше призначив посланника з питань конфлікту на Кіпрі

Багаторічний єврокомісар з Австрії Йоганнес Ган стане новим спецпредставником Європейського союзу щодо Кіпру, який останні пів століття розділений на кіпрську й турецьку частини.

Про це Єврокомісія повідомила 14 травня, пише "Європейська правдв".

На посаді спецпредставника з питань Кіпру Ган підпорядковуватиметься президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн і сприятиме вирішенню кіпрського конфлікту.

"Це призначення підкреслює прихильність Комісії до возз'єднання Кіпру з метою забезпечення функціонального і життєздатного всеосяжного врегулювання відповідно до відповідних резолюцій Ради безпеки ООН", – заявили в Єврокомісії.

Йоганнес Ган з 2010 по 2024 роки обіймав ключові посади в Європейській комісії, останньою з яких була посада комісара з питань бюджету.

Його призначення вже встиг привітати президент Кіпру Нікос Христодулідіс, зазначивши, що воно є "реальним доказом того, що ЄС твердо і рішуче підтримує Кіпр і його народ".

Кіпр був розділений після турецького вторгнення у 1974 році після короткого перевороту, інспірованого греками. Острів є ключовим джерелом розбіжностей між союзниками по НАТО – Грецією і Туреччиною.

Переговори про возз'єднання провалилися в 2017 році, і з тих пір зусилля, спрямовані на відновлення мирного процесу, зайшли в глухий кут.

В лютому лідери розділеного Кіпру заявили, що готові до переговорів про статус острова.