МЗС України закликало скасувати виступ у Римі російської оперної співачки Нетребко

Міністерство закордонних справ України закликало Римську оперу скасувати заплановану програму за участі російської оперної співачки Анни Нетребко.

Як повідомляє "Європейська правда", МЗС опублікувало допис на цю тему в офіційному X (Twitter) разом з відео, яке перед тим поширили на ресурсах United24.

У відео нагадують про те, чому Анна Нетребко не "поза політикою", як намагається запевняти.

Russian Anna Netrebko returns to the stage of the Roman Opera.



The artist's years of support for Putin's regime doesn’t stop the world's stages from welcoming her.



How can you enjoy the performance of a person-accomplice to 🇷🇺's crimes?



📹 @United24media#NoStageForRussia pic.twitter.com/IYtO6BeLVr

Реклама: