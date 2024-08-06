Посол України просить Рим та Римську оперу не допустити виступ Нетребко

Посол України в Італії Ярослав Мельник закликав мера Рима Роберто Гуальтьєрі та керівника Римського оперного театру Франческо Джамброне скасувати виступ російської оперної співачки Анни Нетребко.

Про це йдеться у листі, опублікованому на Facebook-сторінці посольства України в Римі, повідомляє "Європейська правда".

Посол відзначив, що дізнався про плани Римської опери у березні 2025 року відновити постановку "Тоска" з Анною Нетребко, та попросив переглянути рішення.

"Ми вважаємо цей вибір дуже проблематичним і недоречним з огляду на попередні зв'язки Нетребко з режимом Путіна та її сумнівну позицію в минулому і під час нинішнього російського вторгнення в Україну", – йдеться у листі.

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Як відзначив посол, Нетребко постійно стверджує, що вона поза політикою, однак вона ніколи не приховувала своєї підтримки Путіна.

"Її участь у такій важливій для італійської опери та культури події, яка, безсумнівно, матиме значний міжнародний резонанс, є образою... українського народу, зокрема тисяч наших співгромадян, як тих, хто багато років жив в Італії, так і біженців, які знайшли притулок в Італії після великомасштабного російського вторгнення в Україну", – заявив посол.

Мельник відзначив, що запрошення Нетребко та інших носіїв так званого "русского мира" до виступу на одній з найпрестижніших світових сцен є неприпустимим у нинішніх умовах.

Після початку російського військового вторгнення в Україну в лютому 2022 року Нетребко зіткнулася з бойкотом своїх концертів на Заході. Її також звільнили з Метрополітен-опери в Нью-Йорку.

Цієї весни у німецькому Вісбадені протестували проти виступу пропутінської Нетребко.